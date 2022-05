Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 24/05/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro leitor! Como vai você? Hoje vamos falar sobre uma das maiores dores das empresas brasileiras: a gestão financeira! São muitas as empresas que quebram anualmente no nosso país e um dos motivos de maior fracasso tem a ver com o dinheiro. É bastante comum que a gestão dos recursos financeiros fique em segundo plano, a contabilidade seja a mais simples possível (quando existe) e não se analise a saúde financeira do negócio. Portanto, hoje falaremos sobre as cinco competências que você, empreendedor(a), precisa ter, se quiser que seu negócio prospere.E, atenção: falar de dinheiro nos negócios não é sobre falar de contabilidade - estamos tratando de habilidades que você, empreendedor(a), precisa ter para gerir seus recursos com inteligência – isso vai muito além do papel do contador na sua empresa. A primeira lição é sobre os números do seu negócio: eles precisam ser confiáveis, com um bom grau de detalhamento, com números precisos. Quanto custa seu negócio? Quais são as entradas do mês? Quais são as saídas? Se você trabalha no seu negócio, qual é seu salário? Quanto custa para você adquirir um novo cliente? Qual seu ticket médio? Qual seu faturamento? Quanto paga de impostos? Esses números são como um radar para o navio: é possível viajar sem radar, mas os icebergs do caminho podem ser notados tarde demais.O segundo ponto é sobre o orçamento: sim, sua empresa precisa ter um orçamento mensal, uma previsão trimestral, semestral, etc. O orçamento é como um mapa, um guia para te ajudar a tomar decisões. Vai muito além de anotar receitas e despesas: ele te dá visão de futuro, te ajuda a prever problemas, te mostra qual a alocação mais inteligente de recursos, etc. Jamais menospreze o poder de um bom orçamento na sua empresa.A terceira competência é sobre acompanhar a evolução dos seus resultados: você tem um histórico dos seus números? Você sabe em quais épocas do ano você tem mais demanda? Você mede quanto sua empresa cresceu no último trimestre? E no último ano? Esses números são essenciais para te ajudar a ponderar decisões.O quarto ponto é: valorize os números na hora de tomar decisões! Obviamente, nem tudo são números – existem decisões estratégicas que vem do seu feeling de mercado, de uma propaganda de marketing para alcançar mais pessoas, etc. A questão aqui não é sobre levar apenas os números em consideração, mas sim, considerá-los no processo de tomar decisões. O que os números te dizem sobre essa decisão específica?A quinta e última competência é sobre as pessoas: você precisa aliar confiança e competência na hora de contratar. Não adianta contratar um primo só porque é de confiança, mas ele não tem as habilidades técnicas necessárias para a função. Outro ponto é sobre concentrar: nunca deixe as informações importantes nas mãos de apenas uma pessoa. É aquela velha história de “só o fulano sabe fazer”. Isso é correr o risco da ruína: se o “fulano” sair da sua empresa amanhã, leva as informações importantes com ele e você fica no escuro? Tenha processos em que as informações nunca estão concentradas nas mãos de uma única pessoa.Não é apenas o lucro que define se uma empresa fica de pé ou não: infelizmente, a maioria dos empreendedores sequer sabem o que fazer com o dinheiro que entra. Não separam as contas pessoais das jurídicas, acham que o lucro todo deve ficar para si mesmos e não tem nenhuma estratégia para dar sustentabilidade ao negócio. O pilar financeiro é essencial para que uma empresa cresça e enriqueça de maneira sustentável. Excelente semana!