Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 21/05/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos em construção - Cap. XVocê caminha pela rua quando encontra o gênio da lâmpada que lhe concede três desejos. Rapidamente e sem pensar você diz: quero ficar rico, magro e viajar pelo mundo. E assim acontece. Após visitar vários países, você volta para casa, sem grana e com o mesmo corpo de antes. Moral da história: sem condicionamento físico, moral, mental e espiritual, não haveria como manter esses presentes.Um bom exemplo é a fala do jogador brasileiro de basquetebol Oscar Schmidt, considerado um dos melhores do mundo, pois quando é chamado de “mão santa”, ele corrige dizendo que é “mão treinada”, pois incansavelmente treinou para obter bons resultados. Assim como ele, temos vários exemplos no esporte, na música e na vida. Treino é fundamental!Temos que nos condicionar em pequenas coisas, são detalhes do nosso cotidiano que moldam quem somos. Imagine uma moça com o corpo malhado, estrutural, pele linda, bem vestida e maquiada, que quando chega em casa está tudo uma bagunça. Bem-sucedida ela? O local onde estamos faz o quem somos. Sucesso é um conjunto de fatores. Quantas vezes nós perdemos o bom senso e exageramos em algo? Ou deixamos algo abandonado?É necessário percepção: o que fazemos com o nosso tempo, quantas falas desnecessárias ou de assuntos tristes e que nos deixam arrasados? Como nos desviamos do que vamos fazer ao ligar o computador ou usarmos o celular, quantas coisas vemos, ouvimos ou falamos no nosso dia que não nos acrescentam em nada?Podemos escolher melhorar o uso do nosso tempo e acabar com o desperdício em todas as áreas da nossa vida.Condicionamento é nosso bloco de hoje na pirâmide do sucesso do nosso querido treinador John Wooden, que dizia aos seus jogadores “Nós temos que estar no melhor condicionamento possível.” Dizia ainda que o sucesso chega quando “temos uma vida sadia”.O livro Outliers traz uma pesquisa da década de 1990, onde o psicólogo K. Anders Ericsson e dois amigos concluíram que entre os alunos da Academia de Música de Berlim, todos aqueles que estavam no topo valeram-se de muito esforço e treino. Não existia um só aluno que chegasse ali apenas por “talento natural’’, eles chegaram porque treinaram muito mais que os outros.Sabemos que precisamos de treino diário, de caminhar antes de correr.E como nosso foco é progredir diariamente, vamos juntos?Hoje iremos dividir em três partes. Reflita sobre cada uma delas e se possível escreva o que lhe vier à mente. Escrever é um passo importante para nossa reflexão e evolução.1. O que eu preciso para melhorar meu condicionamento mental?2. O que eu preciso para melhorar meu condicionamento físico?3. O que eu preciso para melhorar meu condicionamento espiritual?Pense em passos pequenos, com equilíbrio e constância. Lembre-se que o treino está no simples, no micro, no seu dia! Se não tem no seu dia, não tem na sua vida. Porque assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, “bloco a bloco”.Seguimos juntos, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +