Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 26/05/2022

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Um dos primeiros passos para realizar um trabalho com propósito é identificar se o seu atual trabalho é capaz de oferecer todos aqueles benefícios como motivação, mais produtividade, resultados significativos, o sentimento de pertencimento e claro, a mudança e a transformação que você procura. Se você acredita que esse é o momento ideal para tomar essa decisão de mudança, veja algumas dicas de como encontrar um propósito para chamar de seu.1. Não procure um trabalho com propósito para obter prestígio, faça aquilo que for realizar o seu desejo pessoal e profissional. Evite ficar pensando sobre o que as pessoas vão pensar e dizer a seu respeito.2. Encontre o seu propósito. Saiba o que você está disposto a fazer para realizar suas ideias e obter o sucesso que deseja. Aqui, o sucesso a que me refiro são os resultados positivos que você terá em cada ação realizada, e não a repercussão que os resultados farão na mídia, por exemplo.3. Acredite verdadeiramente em suas ideias. Confie em você e comece o quanto antes.4. Valorize quem está com você desde o início do seu projeto. Dessa forma você terá pessoas motivadas e felizes ao seu lado. Mais parceria para te ajudar em todas as ideias de transformação.5. Seja realmente apaixonado pelo seu propósito. Você passará muitas e muitas horas dedicando-se ao máximo para que tudo dê certo.Para você compreender de fato o que é um trabalho com propósito, até mesmo para encontrar o seu caminho, acredito verdadeiramente que citar exemplos de pessoas que optaram em trabalhar com propósito, seja uma excelente maneira mostrar o quanto esse tipo de trabalho transforma as pessoas e o mundo. Por exemplo:Ambiente de trabalho compartilhadoA cidade do Rio de Janeiro ganhou um casarão diferenciado. Um grupo de amigos que se uniram para abrir uma empresa, compraram um casarão e decidiram abri-lo para mais empresas. Ou seja, em um mesmo ambiente, várias empresas conseguem realizar suas atividades, parcerias são formadas e despesas são divididas.Mas, o mais interessante dessa história toda é que os amigos fazem um trabalho sustentável, eles pesquisam e desenvolvem matérias primas sustentáveis, ou seja, eles realizam um trabalho que os alegra, que faz diferença para a sociedade e também para o planeta, além de influenciar seus clientes, aqueles que ocupam o mesmo ambiente de trabalho que eles.