Artigo de Mara Sueli Giraldes

publicado em 25/05/2022

Quando está dando tudo certo conosco, transferimos o mérito para nós mesmos. Por vezes até postamos na internet fotos do fato bem-sucedido, acompanhado de um largo sorriso, as quais são curtidas e comentadas.Porém, acusamos alguém ou alguma coisa para nos livrar da responsabilidade do que não está dando certo conosco ou com nossos familiares.Culpamos a escola pelo desempenho insatisfatório do filho; culpamos os amigos pelo comportamento inadequado dos nossos familiares ou pela experimentação, uso ou abuso do álcool e outras drogas ilícitas.Há ainda quem culpa o marido, a mulher, o sogro, a sogra, o governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Culpa-se até a criança ou o adolescente por algum ato que tenha praticado sem ter o discernimento necessário para separar o certo do errado, ou pelo uso excessivo do celular, quando os próprios pais têm o mesmo comportamento inadequado, esquecendo-se de que “o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas sim a ÚNICA” (Albert Schureitzer).Até a mulher é culpada pela sociedade por ser vítima de crime contra a liberdade sexual, como o estupro, o assédio e a exploração sexual.É fácil culpar o outro quando as coisas não estão dando certo.Culpamos até Deus!Outras vezes, transferimos a culpa para nós mesmos e assumimos a responsabilidade pelo erro cometido pelo outro, tornando-nos indefesos e sem ação.Ao invés de sairmos à “caça às bruxas”, procurando culpados em alguém, em nós mesmos ou em alguma coisa, podemos fazer diferente: assumir a responsabilidade pelos nossos erros e deixar que o outro os assuma pelos seus próprios erros.Responsabilidade é diferente de culpa. É a obrigação de responder pelos próprios atos, assumindo as suas consequências (boas ou ruins).Embora seja difícil e muitas vezes doloroso, é necessário mudar esse nosso comportamento equivocado.Nada muda se eu não mudar.Sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos a nossa força.O grupo de Amor Exigente nos ajuda a nos libertar do sentimento de culpa, de autopiedade, de raiva.O Amor Exigente tem voluntários capacitados, através da literatura do Amor Exigente e da participação em cursos e congressos, que irão te acolher, ouvir, apoiar, fortalecer, sem julgamento e com sigilo (tudo que se vê aqui, ouve aqui, fala aqui, aqui permanece).Peça a ajuda do Amor Exigente.As reuniões se realizam todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, na sede da Associação Antialcoólica, na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1999, Chácara das Paineiras, telefone de contato (17) 98163-4546.Também há reuniões para as pessoas acima de 60 anos, todas as quintas-feiras, das 14h às 16h, no Salão Paroquial da Igreja São Benedito, na rua Nelciades de Oliveira, 298, bairro Parque Guarani.