Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 29/01/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Nasce o sol, vai a pino, se põe, chega a lua e com ela a escuridão. De repente, olha novamente a luz, o dia. Assim, ciclo a ciclo, desde a nossa chegada aqui na Terra até a nossa partida, o tempo voa! Voa?Neste mundo faminto por produtividade, agenda cheia, trabalho, números e metas, confunde-se o ter e o ser.Por muito tempo, eu, nas minhas palestras e atendimentos, dizia: tempo é dinheiro! Parece que foi ontem que eu estava adolescente, mas, quando vi, já se foram mais de quatro décadas. Hoje, eu tenho a certeza que tempo não é, nem nunca foi, dinheiro. Tempo é além, tempo é seu maior ativo, ele é vida! Tempo é vida!Cada um de nós está aqui com um propósito, um porquê de existir. Viemos com uma missão intransferível que precisa ser entregue nesta existência. Cada um tem o seu lugar de potência, um lugar único! Porém, a maioria de nós encontra-se anestesiado, deixando-se levar, sendo um joguete do destino.O ser humano vive desviando do seu caminho. Faz escolhas para agradar alguém, para ser aceito em algum grupo, criando infelicidade e doenças.Vibra medo, entorpece-se nos vícios. Sai do seu lugar de potência.Separei aqui algumas causas desses desvios:- Vitimismo: fica se sentido menor, jogando a culpa de tudo o que acontece no outro. Sempre tem alguém ou algo que é usado como desculpa;- Polaridades: vive gritando ao mundo as suas verdades, usando o seu precioso tempo para impor que acha ser o certo. Brigando por coisas que não tem poder de resolver, que está fora do seu círculo de influência;- Fanatismo: agarra-se a vida do outro, vira um seguidor de algo ou alguém, colocando-se em uma caixa, vivendo algo idealizado e irreal;- Ilusões: amortece a sua realidade usando bebidas, sexo, drogas, comida, como fuga da dor. Entorpece o seu dia vasculhando a vida do outro, fofocando, assistindo ao sucesso alheio;- Enroscos: passa a vida contando historinhas, repetindo ações ou se iludindo com o que pode acontecer, esquecendo que a vida acontece no aqui e agora. Apegado ao que ele escutou de alguém ou ele mesmo criou.Reflita: você está vivendo? Fazendo sua entrega de valor ao mundo? Sendo você?Está vivendo a sua vida no seu lugar de potência, naquele lugar que é só seu, que você entrega a sua arte, onde toca a sua música, onde dança ao som da melodia divina do seu coração, espiralando no seu eixo de evolução ao mais?Ou ainda na posição de criança esperando algo de alguém, algum milagre?Adulto “faz a hora, não espera acontecer”! Faz o que tem que ser feito. Luta diariamente pela vida. Sabe que é o autor da sua história e o responsável pela escolha dos personagens.Todo o ser humano está aqui seguindo rumo a sabedoria, cumprindo no caminhar a sua missão única.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Para cada uma dessas causas, que tal uma clareza?- Saia do ciclo da desculpa e entre no ciclo da responsabilidade. Seu caminho é só seu. O filósofo estóico Epicteto dizia: “Um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a extinção gradual da culpa”;- Centre sua energia no que você pode resolver;- Faça novas escolhas a cada segundo, você está em evolução. Saia da caixa, enxergue além, questione suas verdades;- Tenha olhos para ver o que é seu, e o que é do outro. Entenda que a dor existe, o medo, a vida é feita de tempestades e de céu azul ao mesmo tempo. Acesse a dor para acessar a alegria, o segredo é viver a verdade como está posta;- Conte uma nova história com suas novas ações. Passado serve de referência e aprendizado, futuro ainda não existe. Você só tem o agora.Assuma o seu lugar único, o seu lugar de potência. A vida espera o seu melhor, a vida quer o seu melhor.Tempo é vida! Viva, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +