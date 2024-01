Anote Aí

publicado em 23/01/2024

O prefeito Jorge Seba respondeu perguntas enviadas pelos ouvintes da Cidade FM no programa Café com o Prefeito de ontem (Foto: A Cidade)

Foi ao ar ontem pela manhã, na Cidade FM, mais um programa Café com o Prefeito, uma prestação de contas semanal da Prefeitura de Votuporanga com a população. Na edição desta semana, o prefeito Jorge Seba abordou diversos temas e respondeu a perguntas que os ouvintes enviaram durante a semana.O primeiro assunto abordado pelo prefeito no programa foi a segunda edição do Carnaval Votu Show 2024, que será realizado de 10 a 13 de fevereiro no Parque da Cultura. Segundo Jorge Seba, a ideia é que o Carnaval Popular volte a ser uma tradição em Votuporanga e para tal uma grande programação está sendo preparada para este ano, com entrada gratuita e democrática para que toda a família possa prestigiar.Sobre a programação, aliás, o prefeito enalteceu os grandes shows, como o Grupo Só pra Contrariar e Rapazolla, mas fez questão de frisar o incentivo que será dado às bandas e cantores locais. A ideia é valorizar os “pratas da casa” e isso já tem sido feito desde o início de sua gestão.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.