publicado em 11/01/2024

Naquela mesa, o então prefeito Junior Marão e seus acompanhantes apresentaram aos famosos jogadores palmeirenses: goleiros Marcos e Sérgio e o atacante Basílio, um audacioso projeto de uma praça esportiva. Hoje a “Arena Plínio Marin” é uma realidade. Agora vem a iluminação que faltava. (Foto: Arquivo pessoal)

Fontes dignas de crédito garantem que não fazem sentido os comentários nas rodas políticas de que o ex-prefeito João Dado estaria se articulando para as eleições deste ano. Houve até insinuações de que ele poderia até concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal. Isso não procede, segundo pessoas próximas ao ex-prefeito.Do grupo do Dado chegou informação também de que o Césinha Camargo, que foi chefe de gabinete no governo passado, estaria propenso a concorrer à Câmara Municipal. Esse estava motivado no PSD para fazer sua estreia nas urnas. Todavia, nos últimos tempos saiu de cena e após as eleições de 2022, onde a votação do “chefe” não correspondeu, ele não tem falado sobre o assunto.Quem também saiu de cena foi o Osvaldo Carvalho, diretor regional do CDHU. Desde que formou no grupo do deputado Carlão, o Osvaldo parece que perdeu a ambição pessoal. Nas suas investidas políticas sempre foi muito bem-sucedido nas urnas sendo eleito vereador em duas gestões. Contudo, não conseguiu a votação almejada para garantir a eleição como prefeito e deputado.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.