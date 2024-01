Anote Aí

publicado em 03/01/2024

(Foto: Arquivo Pessoal)

A primeira notícia do ano de repercussão com o nome de Votuporanga é trágica. Todos que viram se comoveram ao constatar que foram encontrados os corpos de três pessoas de uma mesma família que estavam desaparecidos a partir de Olímpia. A torcida é para que o caso seja desvendado pela polícia o mais breve possível.Aos poucos vão desaparecendo os estampidos provocados pelos fogos de artifícios na virada do ano. Uma lei municipal e outra estadual proíbem esse tipo de manifestação. Não há fogos em nenhum ato público. Se comparado, houve menos fogos de artifícios que em anos anteriores. Mas ainda falta conscientização.Existem duas leis que proíbem os fogos de artifícios com estampido. Mas essas regras não vêm sendo respeitadas. Um dos motivos para que isso ocorra é que existem lojas vendendo livremente os fogos com barulho. Outro motivo é a falta de fiscalização que poderia punir os infratores. Mas difícil de ser flagrado o infrator.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.