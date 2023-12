Anote Aí

publicado em 28/12/2023

A entrevista de Carlão Pignatari e sua assessora Karina do Carmo na Cidade FM repercutiu nos bastidores da política local (Foto: A Cidade)

Nos corredores do Paço Municipal e nos bastidores da política local o principal assunto dos últimos dois dias foi a entrevista do deputado estadual Carlão Pignatari na Cidade FM. O parlamentar fez um balanço sobre sua atuação em 2023, mas também mergulhou em questões políticas tanto a nível nacional quanto local, que foi o que despertou mais a atenção.Em relação ao balanço, o deputado destacou um ano produtivo, mesmo em meio a mudanças governamentais que naturalmente causam lentidão em processos. O contexto da troca de governo gerou reestruturações e um novo secretariado, mas Carlão enfatizou os avanços conquistados, como obras de infraestrutura e investimentos em educação e saúde.Por falar em infraestrutura, a questão sobre possíveis pedágios na rodovia Euclides da Cunha foi abordada, e o deputado enfatizou que, pelo menos por enquanto, não há planos para tal implementação. Ele salientou a ausência de projetos ou estudos a respeito, afirmando a garantia de que em 2024 não haverá essa mudança, alinhado à intenção do governador Tarcísio de Freitas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.