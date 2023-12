Anote Aí

Ao lado do presidente estadual do PP, Maurício Neves, Dalbert Mega afirma que já tem legenda garantida para disputar a Prefeitura de Votuporanga; já o deputado federal Fausto Pinato diz que quem manda no partido em toda a região é ele e que a sigla está com Jorge Seba: quem irá ganhar essa queda-de-braço? (Foto: Arquivo pessoal/A Cidade)

Repercutiu no final de semana a notícia sobre a pré-candidatura de Dalbert Mega. De um lado, pessoas céticas com os projetos ousados que foram apresentados pelo empresário à reportagem, e do outro, alguns otimistas com a chegada de um novo nome ao cenário político local.Como noticiado, Dalbert sempre foi de Votuporanga, mas deixou a cidade ainda criança por conta da transferência de seu pai, que era operário da antiga Cesp. Já adulto e com uma de suas empresas fazendo sucesso, voltou para a cidade e aqui se estabeleceu com sua família, onde fundou novos empreendimentos, dentre eles o conhecido Posto Liberdade, na rua Sergipe.À coluna, Dalbert disse que sempre foi uma pessoa politizada, ou seja, sempre acompanhou de perto a política, mas nunca participou diretamente dela. Desta vez, porém, afirmou ter recebido "um chamado divino" e decidiu colocar seu nome à disposição como um pré-candidato de direita. Bolsonarista roxo, diga-se de passagem.