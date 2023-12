Anote Aí

publicado em 19/12/2023

Apesar de cravar que não teria “o tapete puxado”, César Camargo não é mais o presidente do PSD de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Agora é oficial, o PSD está sob nova direção em Votuporanga. Nos bastidores isso já era tido como certo, tendo em vista a filiação com pompa do prefeito Jorge Seba, inclusive com o cacique do partido, o secretário de Governo Gilberto Kassab, vindo de jatinho ao município só para abonar a sua ficha.Internamente, porém, ainda se tinha dúvidas sobre a possível “puxada de tapete” do ex-presidente da comissão provisória da sigla, César Camargo. Em junho, inclusive, o próprio Cesinha, como é conhecido, afirmou que já tinham tentado lhe tomar o partido, mas que essa possibilidade “estaria descartada”.César, que já foi secretário municipal e braço direito do ex-prefeito e ex-deputado João Dado, é experiente na política e presidiu outros partidos antes do PSD. Ele acreditava que sua relação com Kassab, que é antiga e foi construída desde os tempos em que ele trabalhou na Associação Comercial, impediria uma intervenção externa.