Anote Aí

publicado em 15/12/2023

O PL está com muitos caciques para as eleições do ano que vem, dentre eles: Marcello Stringari, Sargento Marcos Moreno e o médico Chaudes Ferreira (Foto: Reprodução)

Observadores da política votuporanguense trazem nos bastidores um questionamento: como o PL vai administrar tantos caciques para as eleições do ano que vem em Votuporanga? A sigla, que tem como principal expoente a nível nacional o ex-presidente Jair Bolsonaro, se reforçou na cidade, mas há quem diga que esse reforço passou da conta.Não é segredo para ninguém que o PL local englobou lideranças da “Direita Votuporanga”, grupo que organizou grandes manifestações políticas nos últimos anos na cidade, algumas delas com a presença de milhares de pessoas. Até então, essas lideranças ficavam apenas nos bastidores, mas agora, com a orientação de Bolsonaro, devem ir para linha de frente na disputa de cargos no Executivo ou Legislativo.Nesse sentido, já tem quem aponte que o Partido Liberal terá uma das maiores bancadas na Câmara Municipal de 2025. Políticos mais experientes ainda não acreditam nisso diante do histórico das eleições de Votuporanga, mas não se pode duvidar do potencial do pessoal da direita diante do fenômeno que se viu nos últimos anos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.