Anote Aí

publicado em 14/12/2023

O prefeito Jorge Seba mandou o recado por suas redes sociais: “cuidado, não caiam em Fake News”. (Foto: Reprodução)

O prefeito Jorge Seba não é de ficar respondendo críticos nas redes sociais, mas dia desses ele não se conteve. Ao acompanhar a finalização dos trabalhos de recuperação de crateras que surgiram na rua Leonardo Commar em razão do rompimento de um emissário de esgoto, ele disparou: “cuidado, não caiam em Fake News”.A resposta do prefeito se deu após opositores compartilharem o problema nas redes sociais e dizerem que seria fruto de obras malfeitas, já que recentemente a via passou por intervenções antienchente, em uma das etapas da revitalização da Avenida Hemílio Arroyo Hernandes e também por recapeamento. O objetivo da oposição era dizer que a qualidade do asfalto era ruim.Acompanhado do superintendente da Saev, Gustavo Galo, e do vereador Valdecir Lio, que é representante da zona Norte, Seba então criticou as pessoas que espalham mentiras para obter vantagens políticas. “Algumas Fake News podem atrapalhar e enganar as pessoas, mas nós estamos aqui para esclarecer a verdade dos fatos”, finalizou o prefeito.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.