publicado em 09/12/2023

Fleury Angelo Cecchini Junior limpando gavetas. Ele cumpre os seus últimos dias como presidente do Votuclube. Ygor é o novo presidente. (Foto: Arquivo)

De cada 10 pessoas que acompanham atentamente a movimentação política em uma possível reeleição do prefeito Jorge Seba, 10 apostam que o vice será outro. Dizem que o Cabo Valter já está conscientizado que agora não será ele. Pessoalmente, o Cabo Valter não comenta esse assunto e deixa o tempo passar. Mas falam que ele está "apenas guardando o lugar".A especulação de nomes aponta para a Karina do Carmo, a conhecida chefe de gabinete do deputado Carlão Pignatari, na Assembleia Legislativa, em São Paulo. O nome dela chegou a ser divulgado com ênfase, mas depois congelado, contudo, nunca descartado. Nos últimos dias, em vista da sua aparição frequente em atos públicos, ao lado do deputado, a sua cotação para o cargo de vice, voltou à tona.Nas rodas políticas o que se comenta é que o deputado Carlão tem a sua fiel assessora como a mais provável sucessora dele mesmo no futuro. Assim, a melhor oportunidade de projetá-la no meio político seria emplacá-la como vice de Jorge Seba. Todavia, no grupo político do prefeito tem também outros nomes. Para esses será uma difícil queda de braço.