Anote Aí

publicado em 08/12/2023

O presidente da Câmara Daniel David tem programado para este ano apenas mais duas sessões. Vai começar o recesso parlamentar. (Foto: Assessoria)

A Câmara Municipal de Votuporanga encerra as suas atividades legislativas tendo como última sessão ordinária no dia 18 de dezembro. Os vereadores entram em recesso parlamentar no dia 22 deste mês e termina as férias no dia 21 de janeiro. A primeira sessão do ano será no dia 22 de janeiro de 2024.Eventualmente os vereadores podem ser convocados para reuniões extraordinárias no período de recesso, dependendo da necessidade de urgência na votação de projetos de autoria do Executivo. Isso é comum. Sessão extraordinárias nunca faltam.Nos últimos anos a última sessão do ano tem sido marcada pela solenidade de outorga de títulos de Cidadão Votuporanguense. Neste ano, segundo o presidente Daniel David não está pautada nenhuma homenagem. O presidente comentou que todas as honrarias pendentes foram entregues e que não há para este final de ano nenhuma homenagem que justifique uma Sessão Solene.