Anote Aí

publicado em 07/12/2023

Ao lado do pai Roberto, Duno Beleza reforça o time da família no comando do CAV para 2024 (Foto: Rafael Bento/CAV)

João Alfredo Leite Miranda Botelho, presidente do Partido Verde, passou ontem pelos estúdios da Cidade FM. Ele está trabalhando num processo de reconstrução do partido em Votuporanga. A meta é levantar a identificação dos antigos filiados e constatar o desejo de permanência deles no partido. O PV já foi uma agremiação representativa na política de Votuporanga.O Partido Verde já teve uma bancada expressiva na Câmara Municipal com três vereadores: Eliezer Casali, Vilmar da Farmácia e Pedro Beneduzzi. Todavia, houve uma debandada e o grupo liderado pelo Eliezer passou para o MDB com as “benção” do deputado Itamar Borges.Com a mudança de partido os então vereadores do PV não tiveram o mesmo desempenho nas urnas. Eliezer desistiu da candidatura à reeleição, Vilmar e Beneduzzi ficaram na suplência do partido. De todos apenas o Vilmar da Farmácia acena com a possibilidade de concorrer nas eleições de 2024.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.