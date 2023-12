Anote Aí

publicado em 06/12/2023

A empresa “Cantóia Figueiredo” comoveu a primeira-dama Rose Seba e o prefeito Jorge Seba com as cestas de Natal doadas ao Fundo Social. (Foto: Redes sociais)

A primeira-dama Rose Seba repassou para a redação do A Cidade uma boa notícia na tarde de ontem. É que a empresa "Cantóia Figueiredo", comandada pelo empresário Antonio Brito Figueiredo "fez uma doação significativa de Cestas de Natal para as ações do Fundo Social de Solidariedade".Na sua mensagem a primeira-dama grifou: "O espírito solidário de Toninho Figueiredo e Maria Cantóia faz toda a diferença. Agradecemos de coração; muito obrigado por tornar o Natal de tantas famílias mais especial e acolhedor", assinalou e Rose ao lado de seu marido Jorge Seba.Para entender o significado daquela ação da empresa "Cantóia Figueiredo" em favor do Fundo Social é preciso destacar o empenho da atual administração em socorrer as entidades assistenciais. A Prefeitura, através do Fundo Social, tem se empenhado no ato de servir as entidades. Esse trabalho tem repercutido e comovido a sociedade. Exemplo disso vem da Cantóia Figueiredo.