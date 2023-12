Anote Aí

publicado em 05/12/2023

O empresário Roberto Beleza está motivado e volta com tudo entre os dirigentes do CAV. Na foto se vê, da esquerda para direita: Roberto Beleza, o prefeito Jorge Seba, o cantor Giovani e o empresário artístico Marcinho Costa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Como era de se esperar a eleição para a nova diretoria no Assary Clube de Campo transcorreu na mais absoluta ordem e tranquilidade. A chapa liderada pelo ex-presidente Luiz Celso foi a vencedora do pleito e a chapa 2, de Claudecy Andrade (Sagui), obteve quase 1/3 dos votos, válidos. Isso deve ser considerado.A concorrência numa eleição sempre aumenta a responsabilidade dos vencedores. O Assary vive um grande momento. Ninguém contesta que a gestão de Rogério foi marcada por obras e avanços que valorizaram o clube. Diante disso, o apoio do atual presidente teve um peso significativo na eleição passada. Assim, o resultado das urnas não surpreende.Todavia, a diretoria de Luiz Celso deve encarar a próxima gestão com novos desafios. Os números mostram que os candidatos que foram vencidos no domingo passado podem assumir o papel de oposição e cobrar mais da futura diretoria. Cabe aos eleitos agora a tarefa de unir as forças para uma administração coesa como vem acontecendo nos últimos anos.