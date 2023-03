Anote Aí

publicado em 28/03/2023

Danilo Campetti, suplente de deputado, tenta se consolidar como uma nova liderança política na região. Na foto ele aparece ao lado do secretário de Trânsito, Sargento Marcos Moreno, e de Eduardo Bolsonaro (Foto: A Cidade)

Já que ninguém fala sobre o assunto, o A Cidade aproveitou a presença do deputado Eduardo Bolsonaro, sexta-feira passada, em Votuporanga, para saber do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A resposta foi “ele está chegando”. Segundo o deputado, o ex-presidente volta dos Estados Unidos no dia 30 de março, quinta-feira agora.É improvável que a volta de Bolsonaro não tenha repercussão. Afinal, ainda, ele é o centro das atenções políticas. Contudo, parece que há um certo cuidado para se evitar um barulho que possa incomodar os ocupantes do atual governo. Pelo visto, se confirmado, o retorno deverá ser discreto.Por outro lado, não deve passar despercebida a visita do deputado Eduardo Bolsonaro a Votuporanga. Segundo consta, ele visitou apenas três cidades na região: Rio Preto, Votuporanga e Santa Fé do Sul. Recorda-se que na campanha política do ano passado, quando da eleição do governador Tarcísio de Freitas, as três cidades também receberam a visita do filho do então presidente.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.