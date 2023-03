Anote Aí

publicado em 10/03/2023

Gilberto Kassab, secretário de governo e homem poderoso do novo governo, vem hoje à Rio Preto, para a posse da AMA. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A possibilidade de o Clube Atlético Votuporanguense ser rebaixado no atual Campeonato da Série A3, tornou-se o assunto dominante nos últimos dias, nas rodas de amigos. A vitória de anteontem, em Sertãozinho, deu um novo alento para o clube local. Agora restam dois jogos, Barretos (lá) e Rio Preto (aqui), o CAV precisa de pelo menos mais uma vitória para se manter no atual patamar.O campeonato deste ano foi um verdadeiro drama para a agremiação local. O time frequentou sempre as últimas colocações na tabela de classificação. A torcida, com cerca de 500 torcedores por jogos, não abandonou o clube. Esse número ainda representa que aqui o futebol local é um dos mais prestigiados da região.Na verdade, é preciso repensar o futebol profissional. O grupo que está mantendo o clube já dá sinais de desgaste. Faltam patrocinadores a altura que possam manter as despesas com o plantel e as viagens. É bom aguardar os jogos finais e desde já traçar planos para o próximo ano. É importante manter o clube representativo da cidade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.