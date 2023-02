Anote Aí

publicado em 18/02/2023

Túnel do tempo. Foi nesse ato em maio de 1997 que Votuporanga ganhou uma unidade do SENAC. O gerente regional Reginaldo Oscar Pereira, decisivo na conquista, morreu nesta semana. (Foto: Arquivo)

A gente pode até ficar alheio a folia, mas o clima carnavalesco é convidativo para festejar. Aliás, a programação na região é envolvente: tem Carnaval para quem gosta e pontos paisagísticos para quem busca o descanso. Assim, é natural que muitos visitantes elegem a nossa região para os festejos de Momo.Já enfatizamos nesse espaço a vocação carnavalesca de Votuporanga. Num passado glorioso os grandes bailes e movimentais desfiles de escolas de samba aconteceram na passarela da rua Amazonas. Posteriormente, ganhou corpo a concentração de Trios Elétricos na rua São Paulo com enorme adesão de foliões. A união dos Trios Elétricos originou o Carnaval do Oba, que neste ano foi embora.Mas, para quem quer Carnaval não faltam opções. A Prefeitura investe no Carnaval popular no Centro de Lazer do Trabalhador. Os clubes da cidade promovem bailes para os seus associados e tem ainda evento privado que promete grande movimentação.