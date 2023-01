Anote Aí

publicado em 31/01/2023

Marco Vinholi dá sinais que quer continuar no comando do PSDB paulista. (Foto: Assessoria)

A notícia da morte do ex-vice-prefeito e presidente da AAV, Dorival Alfredo Veronezi, consternou uma importante parcela da população que conviveu com o seu tempo auge de Votuporanga. Veronezzi foi um dos empresários mais bem-sucedidos na cidade nos anos 80 e nos anos 90, no auge do grupo Disdroga, comandou uma potente distribuidora de medicamentos de todo o interior de SP.Ninguém contestava a inteligência de Dorival Veronezi no mundo dos negócios. Ele fez da Disdroga, ligado diretamente ao sócio, o competente contador Jayme Alvares Gil, um verdadeiro império no seu ramo de atividade. Além da Distribuidora de Medicamentos (Disdroga) o grupo assumiu também uma rede de farmácias em diferentes cidades, postos de combustíveis, o Restaurante Click, a rádio Cidade e fundou também o jornal A Cidade.Esportista, corintiano de coração, sócio e frequentador assíduo do Clube dos 40, não demorou muito para que a gloriosa A.A. Votuporanguense entrasse na vida de Dorival Veronezi. Ele montou o primeiro time em 1985, repetiu em 1986 para ganhar experiência e formar o esquadrão de 1987 que disputou o acesso da elite do futebol paulista com o São José. Há quem diga que o público presente naquele jogo nunca foi superado.