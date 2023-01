Anote Aí

publicado em 17/01/2023

O Assary Clube de Campo vive um de seus melhores momentos sob a presidência de Rogério Marques (Foto: A Cidade)

Notícia divulgada neste começo de ano entristeceu muitos dentistas consagrados da nossa região. É que a Faculdade Metodista de Lins encerrou as suas atividades. O curso de odontologia era considerado um dos melhores do país. O saudoso dr. Roberto Bevilacqua e o dr. José Luiz Pereira, vieram para Votuporanga nos anos 70 com diploma da Universidade de Lins e emplacaram como bons profissionais em nossa terra.Não dá para ignorar. O melhor momento quem vive é o Assary Clube de Campo. No sábado passado, a diretoria recepcionou autoridades e entregou para os associados mais uma grande conquista: a ampla remodelação da lanchonete. Agora com maior espaço interno e uma visão panorâmica do clube e da cidade. Quem vê se encanta.Muitas palmas para a diretoria comandada pelo Rogério Marques. De fato, a atual gestão vem sendo marcada por importantes obras. Esse era o assunto entre associados e convidados que compareceram ao ato de entrega da nova lanchonete. Rogério ainda tem mais dois anos de mandato. A expectativa é de que muita coisa boa ainda está por acontecer.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.