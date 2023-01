Anote Aí

publicado em 11/01/2023

Eleuses Paiva, muito prestigiado na sua posse, segunda-feira, como novo secretário estadual da Saúde. Falam em mais de mil pessoas. (Foto: Assessoria)

Não se fala em outra coisa. A ação violenta em Brasília, com atos de vandalismo nos prédios dos três poderes, deixou as autoridades do nosso país perplexas. Todavia, o que se debate nas rodas políticas é que ninguém previa as cenas de vandalismo. Causa estranheza o fato de ninguém imaginar o que poderia acontecer no Brasil. Nenhum órgão de imprensa noticiou no sábado, ou no próprio domingo, que ônibus seguiam para a capital federal. Será que ninguém sabia?É como diz o velho ditado: "depois do roubo é que se põe cadeado na porta". Qualquer cristão poderia prever que o clima no país não era dos mais favoráveis. Havia acampamento nas proximidades de quartéis militares, o momento desde as eleições é de absoluta tensão. Mas, ninguém fez nada. Foi preciso acontecer para sacudir as autoridades de segurança pública.Agora, depois da casa arrombada, todo mundo repudia o ato. Até mesmo dirigentes de entidades com digitais bolsonaristas. Todos falam o óbvio. É lógico, claro e evidente, que ninguém em sã consciência apoia terrível barbárie. Mas, as ações previstas para pacificar o país e unificar as correntes políticas até agora não funcionaram.