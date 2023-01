Anote Aí

publicado em 04/01/2023

Para os acampados na porta dos quartéis e unidades militares, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (foto) fez o discurso final na noite do dia 31. (Foto: Assessoria)

Repercutiu nas redes sociais a acolhida feita pelo empresário Rubens Facchini e esposa Sonia, ao novo hóspede do condomínio que eles passam férias em Orlando, nos Estados Unidos. Trata-se do ex-presidente Jair Bolsonaro. O casal Sonia e Rubens Facchini viajou com a família (18 pessoas no total) para comemorar as festas de final de ano na residência que eles mantêm no mesmo condomínio em que Bolsonaro está hospedado e pretende passar todo o mês de janeiro.Rubens Facchini, irmão do Kidão, é um dos braços fortes do Grupo Facchini. Originário de Votuporanga e casado com a mirassolense Sonia Mahfuz, são residentes em Rio Preto, mas nunca perderam o vínculo com Votuporanga. Pela recepção oferecida ao Capitão, são bolsonaristas de carteirinha.Desde o dia 1º de janeiro está vigorando em Rio Preto um novo preço pela tarifa do usuário do transporte coletivo urbano. Lá são duas empresas, a Santa Luzia e o Expresso Itamarati. O bilhete passou a custar R$5,50 para pagamento via Cartão Comum e R$4,80 para Vale Transporte e dinheiro. A prefeitura anuncia a medida "como uma das menores tarifas do país".