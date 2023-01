Anote Aí

publicado em 03/01/2023

Santa Fé, ex-vereador, vibrou com a edição de Ano Novo do A CIDADE. O jornal lhe traz gratas recordações. (Foto: A Cidade)

Como era de se esperar, o deputado votuporanguense Carlão Pignatari (PSDB) ganhou espaço na grande imprensa do Brasil ao presidir a cerimônia de posse do novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ato, como não poderia deixar de ser, foi bastante concorrido e com a representação das mais altas autoridades paulistas.Goste dele ou não Votuporanga não terá tão cedo uma representação política como Carlos Eduardo Pignatari. Quem assistiu no dia 1º, domingo, o Fantástico, programa televisivo de grande expressão da rede Globo, pôde sentir o poder alcançado por um votuporanguense no campo da política. Carlão é hoje a maior expressão política da nossa região e nunca um votuporanguense atingiu o patamar que hoje ele se encontra. Justiça seja feita.Carlão terá talvez o seu maior desafio político no mês de março quando toma posse para um novo mandato. É que ele quer a reeleição como presidente da Alesp e tem concorrentes em potencial dentro da Assembleia. É um grande desafio.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.