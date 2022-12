Anote Aí

publicado em 31/12/2022

Carlão Pignatari preside o ato de posse do novo governador. O parlamentar de Votuporanga está no mais alto patamar do legislativo paulista. (Foto: Assessoria)

Toda a expectativa para o primeiro dia do ano é para a posse dos eleitos. Lula, em Brasília, e Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Ainda ontem não havia informação sobre caravana de Votuporanga para a posse de Lula. Já para a cerimônia de Tarcísio especulava-se representação dos municípios.A propósito, o deputado votuporanguense Carlão Pignatari é a autoridade maior do legislativo que estará conduzindo a cerimônia de posse do novo governador. Há expectativa não apenas de políticos, mas também um grande número de empresários da região deve prestigiar o ato.Fora da agenda oficial consta que haverá um concorrido almoço para os “mais próximos” do governador. A presença do deputado Carlão, no almoço é dada como certa. O ato oficial de posse está agendado para às 9 da manhã, na Assembleia Legislativa, e às 11 horas no Palácio dos Bandeirantes.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.