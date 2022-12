Anote Aí

publicado em 21/12/2022

O vereador Jura (PSB) que teve só voto dele poderá se vingar mudando o seu comportamento na Câmara. De olho nele. (Foto: Assessoria)

Sem surpresa, o Daniel David é o novo presidente da Câmara Municipal. Ele somou 13 votos. O que surpreendeu foram a votação dos seus oponentes: Jura e o cabo Abdala, que votaram neles mesmos. Esperava-se que o vereador Jura tivesse mais poder de articulação e até possíveis seguidores entre os “nobres pares”.O resultado do pleito mostrou também a fidelidade entre os vereadores. O compromisso firmado pelo grupo quando da eleição de Serginho da Farmácia, há dois anos, foi respeitado agora. Daniel David, naquela ocasião abriu mão da sua candidatura sem esconder que era a contragosto, mas confiou no grupo que se manteve. A tendência é de uma gestão tranquila e com maioria absoluta.O resultado do pleito pode refletir numa mudança de comportamento do vereador Jura na Câmara. Sem articulação com o grupo que elegeu Daniel há uma expectativa de como será a sua conduta com relação ao governo. Nos bastidores diziam que Jura pleiteava a presidência para fazer coro a tendência de esquerda no Brasil. Ele está no PSB, mas carrega as digitais do PT, onde militou no início da carreira política.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.