Anote Aí

publicado em 06/12/2022

Capitão Deerrite, escolhido como secretário estadual de Segurança Pública, teve 741 votos em Votuporanga para deputado federal. Foi o 11º mais votado. (Foto: Assessoria)

A Copa do Mundo tem proporcionado uma tendência de feriado prolongado. Sexta-feira passada, dia 2, foi de “meio expediente” porque a gente tinha que “engolir” Camarão no final da tarde. Depois sábado e domingo chuvoso e na segunda-feira, ontem, a gente voltou a cortar o trabalho em meio expediente. A rigor a boa semana de trabalho começa hoje.Em vista do jogo da seleção ontem, a sessão semanária da Câmara Municipal ficou para esta terça-feira. Na pauta um projeto de autoria do presidente Serginho da Farmácia, que quer acabar com os emaranhados de fios nos postes no centro da cidade. Ele pede mais rigor no trabalho, neste sentido, por parte da Elektro.O projeto do Serginho poderia ser mais amplo. Desde as obras de remodelação da rua Amazonas, havia uma proposta de aterrar toda a rede elétrica do centro da cidade. O projeto foi implantado com sucesso apenas na rua Amazonas e não prosperou para outros pontos da área central. De fato, a rede embutida melhora muito a vista aérea.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.