Anote Aí

publicado em 03/12/2022

Marcelo Batista, secretário municipal de Educação, tem bons motivos para comemorar. A pasta da Educação está garantindo prêmios para Votuporanga. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Como era de se esperar Votuporanga brilhou no concurso nacional do “Prêmio Band Cidades Excelentes”, cujos finalistas foram apontados no último dia 30 de novembro, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Conforme divulgado, a cidade ficou entre as três melhores do Brasil no quesito Educação e Gestão Municipal.O prefeito Jorge Seba, que já havia conquistado o prêmio a nível, estadual tinha convicção de que Votuporanga, certamente, estaria figurando entre as primeiras colocadas em Brasília. Assim, compareceu ao ato acompanhado da esposa Rose e do secretário municipal de Educação Marcelo Batista. Todos voltaram festejando mais esta grande conquista que eleva o conceito da cidade numa das áreas mais importantes: a Educação.Mudando de assunto, com um exemplar do jornal A Cidade em mãos, numa roda política ontem a pergunta era até quando “o pessoal vai permanecer na porta das unidades militares” reivindicando ação das forças armadas”. E a tendência, segundo a maioria, é de que não tem prazo para acabar. A preocupação maior é o mês de dezembro agora.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.