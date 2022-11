Anote Aí

publicado em 26/11/2022

Carlão, com o uniforme do Grupo Raízes, quando projetava chegar na Prefeitura: agora busca a reeleição na ALESP (Foto: Arquivo pessoal)

Muita gente pergunta sobre o deputado Carlão que deu uma sumidinha após o período eleitoral. Não é segredo que o parlamentar de Votuporanga trabalha nos bastidores e tem um projeto pessoal. Ele flerta no entorno do governador eleito Tarcísio de Freitas na tentativa de angariar simpatia que possa costurar a sua permanência na presidência da Assembleia Legislativa.Carlão Pignatari quer arrastar as lideranças tucanas paulista para a direita, ciente de que grande parte do eleitorado trocou o PSDB pelo bolsonarismo. Isso ninguém contesta. E mais, a velha-guarda do partido, os chamados "cabeças-brancas" se contagiaram pelos acenos de Alckmin que se tornou o "mandachuva do PT" em Brasília.O pessoal mais próximo do Carlão aposta na sua habilidade política para permanecer no comando da Assembleia Legislativa. Consta que ele já tem um bom trânsito com a maioria dos parlamentares que se elegeram e inclusive com a bancada do PT. Agora, reforçando a aproximação com o governador eleito, as chances de reeleição do Carlão na presidência são mais visíveis.