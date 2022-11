Anote Aí

publicado em 22/11/2022

Para recordar: Édinho Araújo, o então deputado federal, Aloysio Nunes, era vice-governador, Jorge Seba, presidente da Câmara de Votuporanga, e Luiz Antonio Fleury Filho, falecido recentemente e que na época governador de São Paulo. Todos do MDB. (Foto:Arquivo pessoal)

Já não se fala em outra coisa. Copa do Mundo a todos envolve e muda o assunto mesmo nas rodas políticas habituais. Na verdade, o fato da competição ser realizada “fora de época”, ou seja, pela primeira vez em fim de ano, e mais, o fracasso do Brasil nas últimas Copas criou-se um clima de desencanto diante da esperança de conquistar do Hexa. Mas, a nossa torcida sempre acredita.A expectativa é de que a seleção brasileira tenha um grande desempenho nesta primeira fase da Copa, onde estreia na quinta-feira, contra a Sérvia. Uma boa apresentação na partida desta quinta-feira vai motivar o torcedor e pode aumentar a confiança no time. Só assim, a Copa vai esquentar pra valer no espírito do torcedor.Ao apontar o Brasil entre os favoritos especialistas do futebol e grande parte da crônica esportiva levam em conta o bom desempenho do time brasileiro na fase de Eliminatória. Em contrapartida, os pessimistas desqualificam os adversários enfrentados pela América do Sul, e ainda desqualificam os adversários nos dois últimos amistosos preparatórios para a Copa.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.