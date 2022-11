Anote Aí

publicado em 15/11/2022

O sucesso do Baile Tropical: o prefeito Jorge Seba foi dar um abraço no presidente do Assary, Rogério Marques (Foto: A Cidade)

A sessão da Câmara da próxima quarta-feira, dia 16, promete. Na pauta um projeto de autorização de verba para infraestrutura do município. O tal projeto tende a ser desmembrado e vai garantir também dinheiro para a complementação das obras de iluminação da Arena Plínio Marin.O anseio dos esportistas para a iluminação da Arena vem se arrastando desde a inauguração daquela praça esportiva. Todavia, emperrado pela burocracia e a proclamação de vencedores da licitação sem condições de tocar a obra deu no que deu. Sem luz, o time do CAV viu-se obrigado a promover jogos às três horas da tarde em dias úteis de trabalho. Sem público fica ainda mais difícil tocar futebol.Comenta-se nos bastidores da Câmara Municipal que um outro assunto deve agitar a sessão de quarta-feira. É que existem ameaças de serem questionadas as obras de reforma da Casa de Leis. Nem todos vereadores estariam satisfeitos com as reformas que estão sendo feitas no recinto. O assunto pode até esquentar a sessão envolvendo os prós e os contras. É esperar pra ver.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.