Anote Aí

publicado em 12/11/2022

Rogério, presidente do Assary, comanda hoje uma mega-promoção, o Baile Tropical (Foto: Arquivo pessoal)

Mais uma vez o Assary Clube de Campo está em evidência. É que hoje acontece uma mega-promoção: o tradicional Baile Tropical. E não é apenas mais um evento no clube. A estrutura montada para o baile de hoje é de causar inveja a qualquer outro evento desta natureza que se realiza num grande centro.Conforme divulgado, o Baile Tropical terá como atração renomadas bandas como a “Santa Esmeralda”, show de qualidade comprovada como Xande de Pilares, entre outros conhecidos. O palco instalado para grandes atrações no campo de futebol que será uma extensão da sede social. Em resumo: nada se compara a outros eventos realizados nos últimos tempos em clubes da região.Rogério Marques, dedicado presidente do Assary, e o seu fiel escudeiro Eronildo dos Santos, diretor social, estão radiantes diante do número recorde de reservas de camarotes e mesas, feitos antecipadamente. Nesta semana eles fizeram um balanço preliminar dos preparativos do evento e levantaram números impressionantes. Um dos exemplos é a quantidade de profissionais envolvidos na montagem e apresentação do baile: cerca 500 pessoas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.