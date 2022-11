Anote Aí

publicado em 04/11/2022

Douglas Lisboa passou pela Cidade FM para falar da expo de carros antigos neste fim de semana e deu uma “pitada” que pode ser candidato a vereador novamente. (Foto: A Cidade)

Os bloqueios registrados nas rodovias nesta semana mudaram o foco das notícias. Com exceção do dia seguinte pós-eleições, quando Lula recebeu cumprimentos da comunidade internacional e até a visita do presidente da Argentina, a tônica do noticiário mudou com as manchetes dos jornais passando a ser o manifesto dos caminheiros.Outro assunto pós-eleição que ganhou espaço na grande imprensa foi a demora no discurso presidencial. Esperava-se que o pronunciamento de Bolsonaro fosse de reconhecimento a derrota e de saudação ao presidente eleito. Nada disso. Na verdade, acabou sendo uma palavra dirigida aos caminhoneiros e sem muitas delongas ou de pedido de repressão eficaz.A nível local também a vitória do Lula não foi marcada com grande repercussão, até porque a cidade se revelou bolsonarista nos dois turnos das eleições. Alguns simpatizantes do PT até protagonizaram um ato comemorativo a vitória, na Avenida do Assary, mas acabou com um número reduzido de populares.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.