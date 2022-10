Anote Aí

publicado em 25/10/2022

O prefeito recebeu recentemente em seu gabinete uma visita especial dos alunos do CEM “Deputado Narciso Pieroni” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba não perdeu tempo no segundo turno e foi o primeiro prefeito da região a demonstrar publicamente apoio ao candidato Tarcísio na corrida eleitoral pelo Governo de São Paulo. Nas vezes que encontrou o candidato em São Paulo, o prefeito já ouviu que se eleito Tarcísio vai cumprir os compromissos do Governo com Votuporanga.O assunto do fim de semana foi o episódio da prisão envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. E deve continuar sendo o assunto político da semana. Os dois candidatos à presidência da república têm explorado o ocorrido. Resta saber a quem o episódio pode favorecer mais ou menos na corrida eleitoral. Tudo isso a uma semana do veredito final.O staff da campanha do ex-governador Geraldo Alckmin, que é o vice na chapa de Lula, procurou a Rádio Cidade FM para marcar uma entrevista do candidato na emissora. Alckmin que governou o estado de São Paulo e esteve por diversas oportunidades em Votuporanga quer usar seu prestígio para conquistar o voto de indecisos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.