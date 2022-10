Anote Aí

publicado em 21/10/2022

O ex-governador João Doria deixou o PSDB. Em seis anos ele conheceu o “céu e o inferno” dos tucanos. (Foto: Assessoria)

Aumentou na região o número de denúncias de assédio eleitoral imposta por patrões aos seus empregados. É o que informa o Ministério Público do Trabalho que está investigando as denúncias recebidas de ameaças de demissão e perseguição ao uso de peças do vestuário ou acessórios que beneficiam determinadas candidaturas.Circularam pelas redes sociais vídeos contendo manifestações políticas no interior de empresas, onde o patrão conversava com a sua equipe de trabalho. Agora, usar trajes (camisetas) que contém propaganda eleitoral ou qualquer tipo de propaganda devem seguir as normas da empresa. Mas, o bicho está pegando.Segundo consta, no momento o Ministério Público do Trabalho está investigando empresas de Votuporanga. Na região de Rio Preto constam ainda casos de investigação nas cidades de Olímpia, Potirendaba, Mirassol e na própria Rio Preto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.