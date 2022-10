Anote Aí

publicado em 15/10/2022

O deputado Itamar Borges já está no aquecimento. Se pintar ele pega a secretaria da Agricultura num eventual governo de Tarcísio. E, convenhamos, tem cacife para isso. (Foto: Assessoria )

Repercutiu a notícia da homenagem prestada ao votuporanguense Valmir Dornelas pela Câmara Municipal de Santa Fé do Sul. Valmir tem relações comerciais naquele município. A homenagem foi pela comemoração dos 20 anos de funcionamento do posto de combustível da rede Paulistão do qual ele é um dos sócios.As atividades comerciais de Valmir não estão apenas em Votuporanga. Ele mantém empresas no ramo de revenda de combustível, hotelaria e até agronegócios em diferentes municípios de São Paulo e Mato Grosso. E os seus projetos são arrojados. É muito bom saber que é daqui que ele comanda todos os seus negócios.No feriado religioso desta semana em que a comunidade católica celebrou o “Dia da Padroeira do Brasil” foi travada uma verdadeira batalha entre os candidatos ao governo de SP e a Presidência da República. Em Aparecida, conforme noticiado, o coordenador da cerimônia religiosa chegou a pedir silêncio três vezes na tentativa de sobrepor os presentes que chamavam Bolsonaro de “mito”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.