Anote Aí

publicado em 11/10/2022

Do partido de Bolsonaro e muito chegado no Alckmin. O deputado federal Motta (foto) evita falar sua preferência para o segundo turno. (Foto: Assessoria)

Votuporanga volta a ser uma referência no Estado em vista de mais da ascensão do deputado Carlão Pignatari (PSDB), que assumiu ontem, mais uma vez, o cargo de governador de SP. A cidade é referência por ser a origem do governador no exercício do cargo. Nunca na história de Votuporanga um político local chegou a tão alto patamar na política.É possível que até a virada do ano, quando deve assumir um novo governo, Carlão seja novamente convocado para assumir o comando do Palácio dos Bandeirantes. Conforme a legislação, toda vez que o governador Rodrigo Garcia, licenciar-se do cargo para compromissos no exterior, por exemplo, é Carlão Pignatari, o deputado de Votuporanga, quem assume o poder.Na semana que passou quando o assunto em pauta foram os resultados das urnas, questionou-se a votação obtida nas urnas de Votuporanga pelo deputado Carlão Pignatari. Ele teve uma queda de rendimento nas urnas se comparado aos votos da eleição passada. Em 2018 foram 23.555, contra 18.646 na eleição de domingo retrasado.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.