Anote Aí

publicado em 03/10/2022

Carlão Pignatari, o deputado de Votuporanga, se reelege e salva o PSDB de um cenário nebuloso (Foto: Assessoria)

O resultado das urnas em Votuporanga surpreendeu, mas nem tanto. Que a cidade é bolsonarista todo mundo sabe. Nas urnas a diferença foi mais que o dobro sobre o Lula. Já para o governo do Estado esperava-se um desempenho melhor do atual governador Rodrigo Garcia. Aqui, Bolsonaro fez “barba e cabelo”. No entanto, no Brasil...Rodrigo Garcia, nesta campanha, teve maior presença em Votuporanga. Amparado pelo apoio do deputado Carlão e das lideranças políticas locais, o governador aproximou-se mais da cidade e liberou recursos que turbinaram a administração do prefeito Jorge Seba. Foi o candidato mais lembrado durante a campanha para o governo.Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo, impulsionado pelo pessoal da “Direita Votuporanga” esteve na cidade uma única vez. Já o Haddad ignorou Votuporanga e não teve nenhum movimento acirrado a seu favor. O resultado foi que Tarcísio deu de goleada: 26 mil votos contra a casa dos 10.800 do Rodrigo e do Haddad.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.