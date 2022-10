Anote Aí

publicado em 01/10/2022

O deputado Carlão Pignatari (PSDB) fecha a sua campanha com carreata. Ele deve liderar com folga a corrida para o mais voltado na cidade. (Foto: Assessoria)

O Brasil vai as urnas neste domingo, dia 2, para a escolha dos seus dirigentes. É hora de definir o futuro do nosso Estado e do nosso país. Nos últimos dias a nossa liberdade de consciência foi invadida com promessas e propostas de governo, onde nem sempre merece a nossa credibilidade, infelizmente.Tem muito do “faz de conta” na campanha política. Há muitos anos os marqueteiros assumiram o horário eleitoral do rádio e da televisão. Assim, antes de alguma mensagem ir ao ar o marqueteiro submete seu conteúdo ao paladar de um grupo reduzido de pessoas selecionadas seguindo critérios de idade, nível socioeconômico, escolaridade e tudo mais. São as chamadas pesquisas qualitativas.Se o conteúdo daquela peça publicitária, travestida de mensagem política, passar no teste do grupo pequeno, que, teoricamente, teria o mesmo gosto de milhões de pessoas na mesma situação, o marqueteiro coloca no ar no programa eleitoral. Se houver rejeição, o caminho é deletar de imediato. Trocando em miúdos: no Horário Eleitoral o candidato fala só o que o eleitor quer ouvir. A sua fala é produzida por terceiros.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.