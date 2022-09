Anote Aí

publicado em 28/09/2022

Valmir Dornelas dando as cartas na política sem nunca ser candidato. Hoje é o aniversário dele. (Foto: A Cidade)

Um político que nunca foi candidato a cargo eletivo, mas respeitado como articulador de rara habilidade. Esse é Valmir Dornelas, empresário do Grupo Gramadão, aniversariante do dia. Os cumprimentos, certamente, virão de todas as esferas governamentais por onde ele desfruta de boas amizades sem nunca pleitear qualquer cargo. E nem precisa.Valmir tem o dom de servir. É participativo na comunidade e sempre se faz presente em todas as iniciativas que visam levantar fundos para as entidades assistenciais. Este nunca fica de fora quando é chamado para defender os interesses do município. Os seus negócios prosperam e ele se faz presente em todos os movimentos que visam o desenvolvimento de Votuporanga e região.Por todos esses dons da vida, Valmir vem sendo festejado pelos amigos. Recentemente, conforme noticiado, ele recebeu homenagem do pessoal mais chegado, numa festa no Clube dos 40. Entre os participantes estavam lideranças políticas da cidade, como o prefeito Jorge Seba, os deputados Carlão Pignatari e Fausto Pinato, além de empresários e amigos do dia-a-dia. Lá sentiu todo o seu prestígio.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.