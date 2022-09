Anote Aí

publicado em 21/09/2022

Rose Seba e o secretário Emerson Pereira, ontem, em visita ao jornal A Cidade (Foto: Redes sociais)

O famoso comediante Geraldo Magela vem a Votuporanga hoje para apresentar a sua palestra “Um ceguinho de olho no futuro”. Será no Centro de Convenções “Jornalista Nélson Camargo” a partir das 19h30. O evento faz parte da programação “Setembro Verde” e marca neste 21 de setembro o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência.Para falar sobre o evento e outras atividades do Fundo Social de Solidariedade, a 1ª Dama Rose Vanzela Seba, passou pelos estúdios da Cidade FM 94.7 e concedeu entrevista. Ela estava acompanhada do secretário de Direitos Humanos Emerson Pereira. E com eles não falta solidariedade em permanentes campanhas que visam amparar os mais necessitados.Após a entrevista na emissora, Rose e Emerson visitaram o jornal A Cidade. Rose mostra-se realizada com o trabalho que desenvolve na municipalidade. O vereador licenciado, Emerson Pereira que há muito trabalha na área do serviço público de assistência social, está empolgado com a dedicação de Rose Seba. Juntos eles têm se empenhado no atendimento a todos que procuram ajuda.