Anote Aí

publicado em 20/09/2022

Deputado Carlão Pignatari (PSDB) se sentiu em casa durante o Leilão da Santa Casa (Foto: Assessoria)

A política esquentou o Leilão da Santa Casa, realizado no domingo passado, na sede do Sindicato Rural. O ponto alto foi quando entrou na tela o Lote 22 (número do Bolsonaro). A novilha que estava saindo em média na faixa de R$2,5 mil dobrou de preço e foi arrematada por R$5 mil e com muitas palmas. E mais: quem arrematou doou de imediato para mais uma rodada no Leilão da Santa Casa. Assim, o Lote 22 permaneceu na tela.Circulava de mesa em mesa o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Carlão Pignatari (PSDB). Ele estava acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e o ex-prefeito Junior Marão. Carlão teve uma grande acolhida pelos organizadores e participantes do evento. O pessoal sentia-se grato pela sua presença e pelo apoio recebido nas ações desenvolvidas pela Santa Casa.Quem passou pelo Leilão para um abraço aos diretores do hospital foi o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL). Ele percorreu o recinto na companhia do deputado Carlão Pignatari. Nas rodas o comentário era sobre o comprometimento que o parlamentar teve com a Santa Casa no direcionamento de emendas. Nem todos que passam por lá tem levado em conta o critério de ajudar o hospital. Alguns aparecem só na hora do voto. Para esses o pessoal “torce o nariz”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.