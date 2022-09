Anote Aí

publicado em 16/09/2022

Carlão Pignatari tem mais um caso de “machismo” na Assembleia para mandar para a Conselho de Ética. (Foto: Assessoria)

O deputado votuporanguense Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa, foi categórico ao dizer que “o Conselho de Ética da ALESP tem todo o respaldo e apoio para mais uma vez cumprir com o seu dever”. A sua determinação está em mensagem no Twitter dirigida a jornalista Vera Magalhães, que sofreu agressão verbal e intimidação física desferida pelo deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicano).Como se recorda, o deputado Douglas ofendeu a jornalista na última terça-feira, dia 13, ao final do debate envolvendo os candidatos ao governo de SP, realizado no Memorial da América Latina. O deputado abordou Vera de forma deselegante enquanto filmava com um celular ele repetiu que ela era “uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, frase protagonizada por Bolsonaro no debate presidencial da Band.Sobre o assunto, Carlão se solidarizou com Vera Magalhães e disse que “liberdade de expressão não significa liberdade para atacar, desrespeitar e ofender. O Parlamento Estadual não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas, sempre prezando pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.