Anote Aí

publicado em 06/09/2022

O candidato bolsonarista a deputado estadual Danilo Campetti ficou no sal. A legenda não mandou dinheiro e o Dado ajudou com R$4 mil. (Foto: Assessoria)

Os apoiadores mais próximos da campanha do Carlão Pignatari (PSDB) comentam que o candidato passa pouco tempo por aqui e tem cumprido agenda em todo o Estado. Além de investir em outras regiões, Carlão tem procurado acompanhar a agenda do candidato a governador Rodrigo Garcia (PSDB). Contudo, não esquece os seus redutos tradicionais em Votuporanga e na nossa região.No fim de semana quem deu o "ar da graça" foi o ex-prefeito Atílio Pozzobon Neto. Este reuniu amigos e aproveitou para manifestar publicamente o seu apoio à candidatura à reeleição do deputado votuporanguense Carlão Pignatari. Segundo os que lá estiveram o encontro foi altamente produtivo.Consta que nesses 20 dias de campanha política as legendas partidárias repassaram milhões para candidatos a deputado federal e estadual na nossa região. De acordo com um levantamento prévio candidatos que já tem mandato e caciques partidários foram os mais favorecidos na partilha do dinheiro, em especial os recursos do "fundão partidário".