publicado em 27/08/2022

Rolandinho Nogueira assediado por Rio Preto. Já estão querendo o “Summit Brucker” (Foto: Divulgação)

A semana foi de exaltação à família Nogueira, especialmente ao Rolandinho, pelo evento promovido na cidade. O “2° Summit Brucker”, coordenado por ele trouxe para Votuporanga destacados empresários do segmentos crematório, funerário e cemiterial. Foram dois dias de intensa movimentação com palestrantes internacionais em diversas áreas de atuação.O evento promovido pela família Nogueira e pilotado pelo Rolandinho é motivador. Alguns empresários locais que acompanharam o evento, como convidados, sentiram a importância do acontecimento para Votuporanga. É oportuno que outros segmentos de negócios bem estruturados na cidade sigam o exemplo e façam da nossa terra a exposição de atividades.Para o Rolandinho Nogueira, a realização de um evento de tamanha magnitude como o realizado nesta semana em Votuporanga, é um evento que além de formentar os empresários do setor serve também para apresentar Votuporanga e mostrar “in loco” como a atividade é desenvolvida no município. É o que está no hino oficial da cidade: “Exemplo de trabalho para a nação”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.