Anote Aí

publicado em 23/08/2022

O ex-prefeito Junior Marão, mesmo sem cargo político, foi convidado para discursar no lançamento da candidatura do deputado Carlão Pignatari (Foto: A Cidade)

O acontecimento do final de semana na área política ficou por conta do lançamento da candidatura à reeleição do deputado votuporanguense Carlão Pignatari. O ato surpreendeu até mesmo aos aliados mais próximos do deputado, acostumados com as campanhas anteriores. Registraram presença aproximadamente 70 prefeitos e houve caravanas de diversas cidades da região.O encontro marcado para às 15:30 já tinha o salão do Votuporanga Clube completamente tomado. O deputado Carlão chegou por volta das 17 horas e teve uma entrada triunfal acompanhado do governador Rodrigo Garcia (PSDB), o vice Geninho Zuliani (União) e o candidato ao senado Édson Aparecido (MDB).Antes mesmo da chegada da comitiva do governador diversas lideranças políticas já haviam passado pelo palco enaltecendo a candidatura do deputado Carlão e do governador Rodrigo Garcia. Eram prefeitos, ex-prefeitos e lideranças partidárias. O deputado federal Fausto Pinato (PP) foi o último a discursar antes da chegada do Carlão. Ele aproveitou para convidar os presentes para o lançamento da sua candidatura que acontece no próximo sábado, dia 27.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.