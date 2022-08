Anote Aí

publicado em 20/08/2022

O dia de hoje é do Carlão e vai sobrar empolgação no lançamento da sua candidatura à reeleição para deputado (Foto:Assessoria)

No cenário político local, o deputado Carlão Pignatari (PSDB) é a bola da vez. Neste sábado, dia 20, acontece às 15:30, no Votuporanga Clube, o lançamento oficial da sua campanha à reeleição. Mais do que nas vezes anterior, a festa de lançamento se constitui num megaevento contando inclusive com a presença do governador Rodrigo Garcia.Carlão nunca apareceu tão bem no cenário político como no momento atual. A sua ascensão à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo lhe proporciona mais status como político do interior. Ganhou visibilidade em territórios até então estranhos a sua candidatura, ganhou holofotes na mídia, firmou novas parcerias com lideranças e conquistou respeito na alta cúpula do governo.Mesmo com um cenário político concorrido no Estado, Carlão Pignatari está disputando a reeleição num outro patamar. É claro que precisa de votos na base eleitoral de Votuporanga e na nossa região, porém, a tendência é que ele, certamente, tenha aberto novas frentes que possam lhe garantir uma reeleição ainda mais confortável.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.