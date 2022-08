Anote Aí

publicado em 16/08/2022

Itamar Borges lança oficialmente a sua campanha na sexta-feira, dia 19, em Rio Preto (Foto: Assessoria)

Oficialmente começa hoje, dia 16, a campanha eleitoral. Cumprido os trâmites da Convenção partidária e o registro de candidaturas, os candidatos podem pedir votos, de acordo com a legislação. A verdade é que depois que inventaram a "pré-candidatura" todo mundo já sabe quem está concorrendo. A data de hoje é apenas para confirmar "oficialmente".Perguntar não ofende: se as candidaturas são oficializadas a partir de hoje, como que os pretendentes ao governo de Estado já fizeram até debate na televisão? E os outdoors espalhados por todo canto mostram fotos e nomes de candidatos?Por outro lado, a legislação determina para o dia 26 de agosto o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Apesar de muita gente rejeitar a medida, os meios eletrônicos ainda são as melhores opções de divulgar os candidatos e seus planos de trabalho para conquistar o eleitorado.